Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak 99.636,27 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 336,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi ise yüzde 0,13 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile iletişim oldu.



Güne pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması sonrasında 99.920,84 puana kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve 99.500 üzerinde dengelendi.



Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşamki faiz kararının ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.



Fed'in bu akşam politika faizlerini 25 baz puan artırarak yüzde 1,00-1,25 bandına çekmesinin beklendiğini ifade eden analistler, bugün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması sonrasında yıl sonuna kadarki faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin azaldığını ifade etti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin psikolojik direnç olarak öne çıktığını, 98.500 seviyesinin ise kısa vadede önemli destek konumuna geldiğini dile getirdi.