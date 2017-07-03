Borsa İstanbul'un işgali iddianamesi hazır

FETÖ'nün darbe girişiminde Borsa İstanbul'un işgal edilmesi olayına ilişkin 15 şüpheli hakkında, beşer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 412 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesi olayına ilişkin biri firari 15 şüpheli hakkında, beşer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 412 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.