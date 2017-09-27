Borsa güne yatay başladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 3,91 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,03 yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 103.933,24 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 3,91 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,03 yükseldi. Holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile inşaat oldu.



Dün gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 104.136,81 puana kadar çıkmasının ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 değer kazancıyla 103.929,33 puandan tamamladı.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen dün, Ohio eyaletinin Cleveland kentindeki İş Ekonomisi Ulusal Birliğinin 59'uncu olağan toplantısında, enflasyonun yüzde 2 seviyesine ulaşıncaya kadar Fed'in para politikasında beklemede kalmasının "ihtiyatsız" olduğunu söyledi.



Analistler, uluslararası piyasalarda Yellen'ın açıklamaları sonrası doların değer kazandığını belirterek, pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlediğini ifade etti.



Bugün, yurt içinde 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklancak verilerin takip edileceğini dile getiren analistler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen gayrimeşru referandumun ardından yetkililerden gelecek açıklamaların da yatırımcıların odak noktasında olduğu kaydetti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin önemli destek, 105.500 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.



