Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 düşüşle 106.510,62 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 düşüşle 106.510,62 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 23,98 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi de yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Dün güne alış ağırlıklı başlamasına karşın döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 106.534,60 puandan tamamladı.



Analistler, küresel piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve 2 gün sürecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki liderlerin açıklamalarına odaklandığını ifade etti.



Bugün Almaya'da ZEW endeksleri ile ABD'de 2'nci çeyrek cari denge başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın destek, olası yükselişlerde ise 108.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.