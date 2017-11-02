Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,09 artarak 114.258,03 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,09 artarak 114.258,03 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 1.233,76 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile ticaret oldu.



Dün, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla gün içi gördüğü en yüksek, kapanış ve işlem hacmi rekorlarını kıran BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,62 artışla 113.024,27 puandan tamamladı.



Analistler, küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen Fed Başkanı'na ilişkin haber ve yorumların yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini, Fed Guvernörü Jerome Powell'ın atanacağına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.



Bugün Almanya'da işsizlik, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde dolar bazlı 29.800 direncinin TL bazında 113.200 puana denk geldiğini, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yükseliş isteğinin güçlü bir şekilde devam edebileceğini ve 115.000 seviyesinin gündeme geleceğini kaydetti.



DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI



Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7960 seviyesinde dengelendi.



Küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle dün 3,8335'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 3,8134'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne dünkü kapanışının altında başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3,7960 seviyesinde dengelendi. Avro/TL yatay seyirle 4,42990'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 5,0462'den işlem görüyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), dün politika faizini sabit tutmasının ardından piyasalarda aralık ayında faiz artırımı gerçekleştirileceği beklentisinin kuvvetlendiğini belirtti.



Dolar endeksi dün 94,85 seviyesine kadar yükselirken, bugün dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 94,49 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Fed Başkanı'nı saat 22.00'de açıklamasının beklendiğini, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve veri takviminin takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,76 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 3,82 ve 3,85 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.



