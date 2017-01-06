Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 76.259,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 126,43 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,60 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile ticaret oldu.



Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle gün içinde 75.656,75 puana kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü 0,32 primle 76.386,30 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi güven endeksi ve ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 76.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

DOLAR YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar/TL, güne yükselişle başladı ve 3,62 seviyelerinde dengelendi.



Dolar/TL, dün gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,6396'ya kadar yükseldikten sonra, gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,56 primle 3,5924'ten tamamladı.



Bugüne dolar endeksindeki yükselişe paralel artışla başlayan dolar/TL, 3,6251 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,85 yükselişle 3,6226'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,61 artışla 3,8330 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,58 primle 4,4860'tan işlem görüyor.



Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti. Tarım dışı istihdam artışına ilişkin beklentinin 175 bin seviyesi olduğuna dikkati çeken analistler, bugünkü verinin beklentileri karşılaması ya da aşması durumunda Fed'in mart toplantısında faiz artışına gitme ihtimalinin güçlenebileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,5950 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 3,6400 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.