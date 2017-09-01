Borsa 20 yılın en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi

BIST 100 endeksi, 2016 yılının aralık ayında başladığı yükseliş rallisini bugüne kadar devam ettirerek, üst üste 9 ay yatırımcısına kazandırdı ve endeks böylece son 20 yılın en uzun soluklu yükselişine ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi aylık yükseliş serisini ağustosta da devam ettirerek 1998 yılından bu yana ilk kez üst üste 9 ay değer kazandı.



BIST 100 endeksi, 2016 yılının aralık ayında başladığı yükseliş rallisini bugüne kadar devam ettirerek, üst üste 9 ay yatırımcısına kazandırdı ve böylece son 20 yılın en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin bu dönemdeki ortalama getirisi, alternatif yatırım araçları ve başlıca dünya borsalarına açık ara fark atarak yüzde 49'a ulaştı.



Daha önce 1997 yılının mayıs ayında başlayıp 1998 yılının ocak ayına kadar devam eden 9 aylık yükseliş rallisinde yüzde 149 kazandıran borsa, aylık yükseliş serisini 1998 yılının şubat ayında, yüzde 7,8'lik düşüşle sonlandırmıştı.



2016 yılının kasım ayını 73.995 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 9 aydır yükselişine devam etti ve bu dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 110.531 puana, günlük kapanış rekorunu 110.423 puana, haftalık ve aylık kapanış rekorlarını da 110.010 puana taşıdı.



AA muhabirinin borsadaki ralli ve gelecek dönem fırsat ve riskleri ile ilgili sorularını yanıtlayan İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, "Benzerleri ile karşılaştırıldığında BIST 100 endeksinin halen görece yüzde 20 ila yüzde 30 arasında daha ucuz olduğunu görüyoruz." dedi.



"İNANAN KAZANDI"



Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal ise, "Türkiye ekonomisinin dinamiklerine, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin sağlayacağı toparlanmaya inanan yatırımcılar Borsa İstanbul'da 9 aydır kazanıyor ve kazanmaya devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.