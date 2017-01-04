'Bordo Bereliler Suriye' filminin çekimleri başladı

Senaryosunda Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı bordo bereli askerlerin Suriye’deki FETÖ bağlantılı bir terör örgütüne ve liderine yaptığı operasyonun anlatıldığı "Bordo Bereliler Suriye" filminin çekimleri Osmaniye’de başladı.

Senaryosunda Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı bordo bereli askerlerin Suriye’deki FETÖ bağlantılı bir terör örgütüne ve liderine yaptığı operasyonun anlatıldığı "Bordo Bereliler Suriye" filminin çekimleri Osmaniye’de başladı.



"Bordo Bereliler Suriye" filminin yapımcılığını Ali Ertem ile Erdoğan Yaprak, yönetmenliğini Erhan Baytimur üstleniyor. Çekimlerine Osmaniye'de başlanan filmde, Suriye'de Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki "Çöl İmamı" lakaplı Ebu Salim'i yok etmek için yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki bir timin hikayesi anlatılıyor. Bir süre sonra bu terör örgütünün en büyük desteğinin FETÖ olduğu anlaşılan filmde içerideki cuntacılara karşı verilen mücadele de yer alıyor.



Yönetmen Erhan Baytimur, Osmaniye'nin Kadirli ilcesine bağlı Çukurköprü köyündeki film setinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milleti olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde olunduğunu söyledi.



Türk askerinin yurt içi ve dışında vatanı ve milleti için savaştığını belirten Baytimur, şöyle devam etti:



"Filmde bordo bereli bir timimiz var. Bunlar FETÖ bağlantılı 'Çöl İmamı' olarak bilinen bir teröristin yok olması için Suriye'ye giriyorlar. Bunların oradaki operasyonlarını anlatıyoruz. Askerimiz, halkı için milleti için gece gündüz demeden savaşıyor. Bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük, bunun içinde böyle bir film hazırladık. Burada bordo berelilerin hikayesini anlatıyoruz. Bordo bereli askerlerimizin aynı zamanda normal yaşantılarını da anlatmaya çalıştık. Onların de sevgilisi, eşi ve ailesi olduğunu, sadece askerlerin gözüyle askeriyeyi değil, insanların gözüyle bordo bereli askerlerimizi anlatıyoruz."

"15 TEMMUZ'DAKİ GİBİ BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMAMIZ GEREKİYOR"



Yaşanan olaylardan dolayı sessiz kalamayacaklarını ifade eden Baytimur, sosyal medya üzerinden birkaç söz paylaşmanın yeterli olmadığını ve halka gerçekleri anlatmak adına Türkiye'de yaşanan birçok konuyu filme dahil ettiklerini aktardı.



Bazı karanlık odakların ülkeyi karıştırmak istediğini anlatan Baytimur, şunları söyledi:



"Özellikle FETÖ olayları, filmin içerisinde yer alıyor. Kripto bir hainin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bordo bereli ekibimiz zor ve sıkıntılı bir sürece giriyor. Biz gerçekten büyük bir ülkeyiz. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi oluyor ve bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanıyor. Hemen akabinde askerimiz toparlanıyor ve 40 gün sonra Suriye'ye giriyor. Bu kadar güçlü ve sağlam bir ordumuz var. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. O gece gerçekten halkımız her kesimiyle birlik ve beraberlik içerisinde oldu. Tabii burada askerlerimize, polisimize çok fazla iş düştü. Çok fazla görevleri vardı, çok büyük riskler aldılar ve çoğu şehit oldu."



Yapımcı Ali Ertem de askerlerin ne kadar zorluk ve güçlükler içerisinde mücadele ettiklerini filmde anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.