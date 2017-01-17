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17 Ocak 2017 19:59 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2017 21:13

Siyasi parti gruplarından borçların yapılandırılması için önerge

Borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler zammıyla birlikte mayısa kadar ödeme imkanı için önerge verildi.

Siyasi parti gruplarından borçların yapılandırılması için önerge

TBMM Genel Kurulunda, "torba kanun" tasarısı üzerinde siyasi parti grupları, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlerin, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilmesine imkan tanıyan ortak önerge verdi.

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