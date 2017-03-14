Borçka Barajı ve HES'ten milli ekonomiye büyük katkı

Artvin Çoruh Nehri üzerinde kurulu Borçka Barajı ve HES'te 8 yılda 7 milyar kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine 1 milyar 800 milyon liralık katkı sağlandığı bildirildi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Borçka Barajı'nın, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde, aşağı Çoruh Havzası'nda bulunduğu hatırlatıldı.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Borçka Barajı'nın, halen Muratlı ve Deriner barajları ile üç altın gerdanlıktan biri olma özelliği taşıdığına işaret edilen açıklamada, milli ekonomiye de büyük katkı sağlayan Borçka Barajı ve HES'ten 8 yılda 7 milyar kilovatsaat enerji üretildiği belirtildi.



Açıklamada, 2007 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde açılışını yaptığı ve iki üniteden oluşan Borçka Barajı'nın 1. ünitesinde, Nisan 2007 itibarıyla elektrik enerjisi üretilmeye başlandığı kaydedilerek, "Borçka Barajı'nın planlaması yapılırken milli ekonomiye yılda 90 milyon dolar katkı sağlayacağı öngörülmüştü. Bugün ise öngörülerin çok üstünde bir verim elde edilerek Borçka Barajı ve HES'ten 8 yılda 7 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirildi. Böylece milli ekonomiye 1 milyar 800 milyon lira katkı sağlandı." ifadelerine yer verildi.