Booking.com'un faaliyetlerine durdurma kararı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Booking.com'a ilişkin mahkeme kararıyla ilgili, "Karar tüketicileri etkilemez, Türkiye'de yüzlerce seyahat acentesi var, bunlar üzerinden tatil satın alabilecekler." dedi.

TÜRSAB Genel Sekreteri Gürcün, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin, online otel rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı vermesiyle ilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın tüketicileri etkileyeceğini düşünmediğini dile getirdi.



Türkiye'de turizm yapmak için yasal bir düzenleme bulunduğunu, acentelerin de buna göre hareket ettiğini belirten Gürcün, "Karar tüketicileri etkilemez, Türkiye'de yüzlerce seyahat acentesi var, bunlar üzerinden tatil satın alabilecekler. Biz tüketicinin ürün almasının önünü kapatmıyoruz." dedi.



Booking.com gibi satış yapan diğer online rezervasyon sitelerine de mahkeme kararını emsal olarak gönderdiklerini anlatan Gürcün, bu konuda uyarılarını yapacaklarını bildirdi. Gürcün, online tatil pazarının büyüklüğünü tam olarak bilemediğini fakat Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerinin geçen yıl yaklaşık 4,2 milyon kişiye erken rezervasyon yaptığını vurguladı.



AKTOB BAŞKANI YAĞCI



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da buradaki temel konunun sözleşmelerde en uygun fiyat garantisinin bulunması olduğunu belirterek, "2015 yılında Almanya'da da benzer bir sıkıntı olmuştu, Almanya bu maddenin kontratlardan kaldırılmasını doğru bulmuştu. Online portallar bu maddeyi kaldırarak çalışmalarına devam etti. Burada en büyük sıkıntı, en iyi fiyat garantisinin koşul olarak konulması." diye konuştu.



TÜRSAB ALANYA BYK BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU



TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, Türkiye'de otellere rezervasyonun ya otellerin kendileri ya da seyahat acenteleri tarafından yapıldığını hatırlatarak, "2015 yılında TÜRSAB olarak zaten rekabetten dolayı hem mahkemeye hem de Rekabet Kurulu'na şikayette bulunmuştuk.Türkiye'de otellere rezervasyon yapabilmeleri için seyahat acentesi olmaları gerekiyor. Kendileri seyahat acentesi değil." dedi.



Çavuşoğlu, üyelerini korumak zorunda olduklarını, verilen kararı da bu anlamda olumlu bulduklarını ifade ederek, Booking.com'un da TÜRSAB üyesi olarak bu işi yapabileceğini belirtti. Bu konuda adım atacaklarını düşündüğünü dile getiren Çavuşoğlu, "Bir seyahat acentesi kuracaklardır. Türkiye'de legal olarak bu işi devam ettireceklerdir. Zaten bu mahkemenin bir kararı." diye konuştu.



"BUTİK OTELLER BU İŞTEN ZARAR GÖRECEKTİR"



TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, Booking.com ve benzeri firmaların Türkiye'de haksız rekabete yol açtığını, üstelik vergi ödemediği için devlete katkılarının olmadığını söyledi. Kırlı, "Vergi ödemiyorlar, yüksek komisyon alıyorlar, istihdama katkıları da yok. Seyahat acenteleri olarak eşit şartlarda değiliz." dedi.



Online satış yapan Booking.com gibi bazı firmaların bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'deki ürünlerinin de haksız rekabete, haksız reklama dayandığını vurgulayan Kırlı, "(En iyi fiyat bizde) diye satışa sunuyor. TÜRSAB olarak biz de bunu mahkemeye taşıdık. Mahkeme de Türkiye içindeki erişimi haksız rekabetten dolayı durdurdu. Sadece Türkiye içindeki satışları durduruldu. Dünyada Türkiye dahil bütün ülkelere rezervasyon ve satışlarını yapabiliyor." ifadelerini kullandı.



TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ise söz konusu online rezervasyon platformunun faaliyetlerinden pek çok acentenin mağdur olduğunu, şikayetler üzerine TÜRSAB'ın mahkeme yolunu seçtiğini dile getirdi.



Yaşanan olayın sadece TÜRSAB'ın kendi üyelerinin menfaatleri için yapılmış bir çalışma olmadığını belirten Gökbel, ülke genel menfaatleri adına da tüketicinin haklarının korunması adına yapılmış bir çalışma olduğuna işaret etti.



Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt da Booking.com'un dünyanın her yerinde bilinen rezervasyon portalı olduğuna işaret etti. Özyurt, sorununun bir an önce çözülmesini istedi.







