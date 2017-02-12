Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması kapsamında bölücü terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla PKK'lı teröristlere yönelik 11-12 Şubat'ta operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda 22 zanlının gözaltına alındığı, 6 piknik tüpü, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bidon gübre, 9 bidon benzin, 5 bidon şeker, 12 çakmak tüpü ile çok sayıda bilye, çivi, fitil ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.