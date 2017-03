Bomba korkusu laptoplara uçuş yasağı getirdi

İngiliz basını, ABD ve İngiltere'nin Türkiye de dahil bazı ülkelerden uçak yolculuklarında, kabinde elektronik cihaz bulundurulması yasağına gerekçe olarak terör örgütlerinin saldırı tehdidini gösterdi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, The Times ve Daily Telegraph, yasağı manşetlerine taşıdı.



Manşetinde, "ABD ve İngiltere, terörle mücadele çabasında Ortadoğu uçuşlarında laptopları yasakladı" başlığını kullanan Financial Times, Batılı istihbarat yetkililerin, yasağın, ileri teknolojik bomba yapımı konusunda uzman görülen El Kaide'nin Yemen'deki kolunun yarattığı tehditler nedeniyle alındığını söylediğini yazdı.



The Times gazetesi de “Yeni bomba korkusu laptoplara uçuş yasağı getirdi" başlığıyla hem DEAŞ hem de El Kaide gibi terör örgütlerinin, hava taşımacılığına yönelik saldırı niyetine vurgu yaparak, bu niyetin halen var olduğunu birdirdi.



Daily Telegraph, haberinde, terör örgütlerinin oluşturduğu saldırı tehditinin bu kararın alınmasına sebep olduğu belirtildi.



Gazete, istihbarat kuruluşlarının hem Yemen'deki El Kaide hem de Somali'deki Eş Şebab örgütlerine odaklandığını ve bu örgütlerin üyelerinin terör saldırısı hazırlığında olduğuna dair bilgi edindiğini aktardı.



Haberde, "İstihbaratın, ocak ayında ABD özel komandoları tarafından gerçekleştirilen, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide yapılanmasını hedef alan baskından geldiğine inanılıyor. ABD Başkanı Donald Trump o dönemde baskında önemli bilgilere erişildiğini söylemişti. O dönemki haberlerde, Arap Yarımadası El Kaidesi'nden İbrahim El-Asiri'nin uçaklara sokulabilen, sıkıştırılmış bomba yapmaya çalıştığı belirtilmişti" ifadesi kullanıldı.



Haberde, geçen yıl Somali'nin Mogadişu kentinden kalkan bir uçakta Eş Şebab örgütünün patlayıcı yüklü bir dizüstü bilgisayarı kullanarak uçakta delik açtığı hatırlatıldı.



İNGİLTERE UYGULAMAYI "GEREKLİ, UYGUN VE ETKİLİ" BULUYOR



İngiliz hükümeti dün Türkiye dahil 6 ülkeden Birleşik Krallık'a doğrudan yapılan uçuşlarda, yolcuların bazı elektronik cihazları kabine almasının yasaklandığını duyurmuştu.



Başbakanlık Sözcüsü, yeni uygulamanın, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan'dan Birleşik Krallık'a doğrudan yapılan uçuşları kapsadığını açıklamıştı. Buna göre, bu ülkelerden Birleşik Krallık'a yapılacak uçuşlarda yolcular kabin içerisine, uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan herhangi bir elektronik cihazı alamayacak.



Sözcü, bu cihazların uçağın bagajına verilen bavul veya çantalara konulması gerektiğini, hükümetin yeni uygulamayı "gerekli, uygun ve etkili" bulduğunu bildirmişti.



Sözcü, İngiltere Başbakanı Theresa May'in önceki haftalarda konuyla ilgili bir dizi toplantıya başkanlık ettiğini ve nihai kararın sivil havacılık güvenliğine ilişkin bu sabah düzenlenen toplantıda alındığını belirterek, "Duruşlarını tam anlamak üzere Amerikalılarla yakın temastayız. En önemli önceliğimiz, seyahat eden halkın güvenliğidir. Bu nedenle havacılık güvenliğimizi sürekli gözden geçiriyoruz. Uygulamadan etkilenen havayolları yeni koşullardan haberdar ediliyor." demişti.