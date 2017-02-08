Bölünmüş yollarla 16,8 milyar lira tasarruf

Türkiye'de 25 bin kilometreyi aşan bölünmüş yol sayesinde yıllık 282 milyon saat zaman, yaklaşık 1 milyar 712 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlandı.

Türkiye'de 25 bin kilometreyi aşan bölünmüş yol sayesinde yıllık 282 milyon saat zaman, yaklaşık 1 milyar 712 milyon litre akaryakıt tasarrufu gerçekleşti. Söz konusu tasarruflarla geçen yıl 16 milyar 809 milyon lira ekonomik fayda sağlandı.



Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) verilerine göre, Türkiye'de, mevcut 2 bin 542 kilometre uzunluğundaki otoyol ağının 2023'e kadar 8 bin kilometreye ulaştırılması planlanıyor.



KGM'nin sorumluluğunda 31 bin 106 kilometre devlet yolu, 33 bin 513 kilometre il yolu ve 2 bin 542 kilometre otoyol (bağlantı yolları dahil) olmak üzere toplam 67 bin 161 kilometre yol ağı bulunuyor. Bu yol ağının 42 bin 131 kilometresi sathi kaplama, 21 bin 188 kilometresi bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplama, 3 bin 842'si ise parke, toprak gibi diğer kaplamalardan oluşuyor.



14 YILDA 19 BİN KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL YAPILDI



2003 öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 il birbirine bağlıyken, 2016'da 917 kilometre olmak üzere 2003'ten itibaren 19 bin 96 kilometre yol yapılarak bölünmüş yol ağını toplamda 25 bin 197 kilometreye ulaşarak 76 ilin birbiriyle bağlantısı sağlandı. Bölünmüş yol uzunluğunun 2018 yılında 29 bin 272 kilometreye ulaştırılması hedefleniyor.



Bölünmüş yol yapımıyla mevcut kapasite yetersizliklerini iyileştirerek, taşıt işletme giderlerinden sağlanan tasarrufla ekonomiye katkıda bulunmak, yolların fiziki ve geometrik standartlarını yükselterek yol kullanıcılarının seyahat konforunu artırmak ve seyahat süresini kısaltmak amaçlanıyor.



EMİSYON SALINIMI 3 MİLYON 260 BİN TON AZALDI



Geçen yıl sonu itibarıyla toplam uzunluğu 25 bin 197 kilometreye ulaşan bölünmüş yollarda seyahat eden vatandaşların, yıllık 282 milyon saat zaman ile yaklaşık 1 milyar 712 milyon litre akaryakıt tasarrufu oldu. Seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 10 milyar 532 milyon lira işgücü tasarrufu, akaryakıt tasarrufundan ise yaklaşık 6 milyar 277 milyon lira olmak üzere toplam yıllık 16 milyar 809 milyon lira ekonomik fayda gerçekleşti.



Bunların yanı sıra emisyon salınımında da 3 milyon 260 bin ton azalma olduğu görüldü.