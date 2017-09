Bölünmüş yollar kazaları büyük ölçüde azalttı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şu ana kadar 19 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığını belirtti.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın ihsaniye ilçesindeki bayramlaşma merasimine katıldıktan sonra Afyonkarahisar-Kütahya karayolundaki uygulama noktasına gitti.



Burada görev yapan trafik polislerinin bayramını kutlayan Eroğlu, trafik ekiplerinin denetleme için durdurduğu sürücülerle sohbet etti.



Vatandaşların bayramını kutlayan Eroğlu, durdurulan yolcu otobüsüne de binerek araçtakilere Afyonkarahisar lokumu ikram etti.



Eroğlu, uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların trafikte, kurallara riayet ettiğini söyledi.



Otobüsleri, arabaları durdurduklarını, hepsinin hız sınırına uyduğunu ifade eden Eroğlu, "Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz; trafik kaidelerine mutlaka uyulması gerekiyor. Zaman bir miktar uzayabilir ama giden can geri gelmez. Bu bakımdan evlerine, gideceği yerlere sağlıklı gitmeleri, sıhhat afiyet içinde sağ salim gitmeleri açısından mutlaka trafik kurallarına uymaları gerekir." diye konuştu.



"Kazalar çok azaldı"



Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından biri olduğunu anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:



"Bu bayramda, bu noktadan geçen araç sayısı toplamda 500 bine ulaştı. Trafik polislerimiz, emniyet teşkilatımız çok güzel şekilde takip ediyor. Kurala uymayan vatandaşları ikaz ediyor. Eksikleri varsa durduruyor. Ayrıca biz burada 'Afyon kaymaklı lokumundan' ikram ediyoruz. Kazalar çok azaldı. Özellikle Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bölünmüş yollara çok büyük önem verdi. Şu anda 19 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bölünmüş yollar kazaları büyük ölçüde azalttı. Kazalar artık yoldan değil genelde sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Onlar da trafik kaidelerine uyarsa problem ortadan kalkar. Çünkü giden her can gerçekten yüreğimizi yakıyor."



"Hayvanlara eziyet etmek doğru değildir"



Eroğlu, bir basın mensubunun, hayvanlara yapılan eziyetler konusunda önceki senelerde yaşanan manzaralarla bu yıl fazla karşılaşılmadığını söylemesi üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı ile hayvan haklarında sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığının vatandaşlara bayram öncesi duyurular yaptığını belirtti.



Kurban kesiminde hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini dile getiren Eroğlu, şunları söyledi:



"Onlar da can taşıyor. Dolayısıyla usül ve esaslara uyulmasını özellikle rica ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hutbelerde ifade edildi. Vatandaşlarımız çok riayet etti. Bütün vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Tabii uymayanlar var onlara da ceza kesildi. Onu da sıkı takip ediyoruz. Hayvanlara eziyet etmek doğru değildir. Zaten dinimizde de yasaktır."