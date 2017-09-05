Bolu'daki orman yangını

Göynük ilçesindeki yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.



İlçeye bağlı İbrahimözü köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisinde üç gün önce çıkan yangın söndürüldü.



Bölgede, havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.



Çalışmalara, yangın bölgesine yakın olan tüm orman bölge müdürlükleri ve belediyelere ait araç ve personel ile Bolu İl Özel İdaresi ekipleri katıldı.



Çalışmalarda 33 arazöz, 14 su tankı, 8 dozer, 5 helikopter, 2 ekskavatör, 3 greyder, 3 kepçe, 3 ilk müdahale aracı, 25 hizmet vasıtası ve 20 su tankeri kullanıldı, 500 köylü, 220 orman yangın işçisi, 60 teknik eleman ve 25 jandarma ekibi görev aldı.



"YANGININ SİGARA ATEŞİNDEN ÇIKTIĞINI TAHMİN EDİYORUZ"



Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yaptığı açıklamada, yangınının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.



Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini anlatan Keskin, "Yangın sınırları tamamıyla tutulmuş durumda. Herhangi bir ilerlememiz yok. Yangın dün gece 23.00’ten itibaren kontrol altına alındı. Soğutma sahasını iç kısımlara doğru yaydık. Tütmeyen bir duman kalana kadar sahayı soğutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Keskin, yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alanın henüz tespit edilmediğini belirterek, buna rağmen 100 hektarlık alanın etkilendiğini tahmin ettiklerini söyledi.



Yangının çıkış nedeni hakkında da bilgiler veren Keskin, "Yangının, Göynük-Taraklı karayolunun hemen kenarında otlardan başladığı söyleniyor. Orada herhangi bir piknik alanı yok. Yangının sigara ateşinden çıktığını tahmin ediyoruz. Konuyla ilgili tespit çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu.



Keskin, bölgedeki soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahanın boşaltılacağını kaydederek, "Hemen akabinde de sonbahara girerken toprak işlemesi ve ilkbaharda da dikimini tamamlamış olacağız. Gelecek yıl mart ayında bu sahanın tamamı ağaçlandırılmış olacak." ifadesini kullandı.



26 ORMAN İŞÇİSİ YANGINDAN ETKİLENMİŞ



Öte yandan dumandan etkilenen 26 orman işçisi ve köylü, UMKE tarafından bölgede kurulan acil müdahale alanında tedavi edildi.



Orman işçilerinden durumu ağır olan 6'sı ambulanslarla Göynük Devlet Hastanesine sevk edildi.



Yangın söndürme personelleri, tedavilerinin tamamlanmasının ardından bölgeye gelerek çalışmalarına devam etti.