Bolu'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Anadolu Otoyolu'nda büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçta bulunan 4 sığır telef oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 4 hayvan telef oldu.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden İbrahim Akkan idaresindeki 10 Y 4868 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniçağa mevkisinde devrildi.



Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.



Tırın dorse kısmında bulunan 60 büyükbaş hayvandan 4'ü telef olurken, otoyola dağılan diğer hayvanlar karayolları ve polis ekipleri tarafından otoyolun kenarında bulunan alanda toplandı.



Hayvanların başka bir araçla Adana'ya götürüleceği öğrenildi.



Tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



