Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 tutuklu

Bolu merkezli İstanbul, Bursa ve Yalova'da, FETÖ/PDY'na yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 16 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bolu merkezli İstanbul, Bursa ve Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 16 kişiden 6'sı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılık sorgusu sona erdi.



Eski Mudurnu Belediye Başkanı Metin Soygür'ün de aralarında bulunduğu 4 kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, emekli 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ertuğrul Bozdağ, daha önce ihraç edilen öğretmenler Şeyma Tosun ve Ahu Karabağ, öğrenciler Ali Yıldırım ve Onur Kıraç ile Canan Bozdağ tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin arandığı bildirildi.