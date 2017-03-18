Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

Yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Sürücünün şıkıştığı yerden kurtarılması sırasında freni boşalan otobüs ambulansa çarparak durabildi, kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.

TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar yağışı ve buzlanmanın da etkisiyle, yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.



Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Şenol Göksu araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince Göksu'nun kurtarılması için çalışma başlatıldı.



Çalışma esnasında otobüs, bir anda frenleri boşalarak hareket etmeye başladı. Otobüsün ön kısmında bulunan polis ve sağlık ekipleri otobüsün hareket ettiğini görünce, kaçarak kendilerini kurtardı. Otobüs sağlık ekiplerinin sedyesini ezerek önünde duran ambulans ve tıra çarparak durabildi.



Otobüsün ambulansa çarpma anı kameralar tarafından kaydedildi.



Sürücü Göksu, daha sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı. Göksu, ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.



Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda yaklaşık 4-5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.