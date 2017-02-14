Boko Haram'a karşı birlik oldular

ABD Başkanı Donald Trump ve Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ilk kez yaptıkları telefon görüşmesinde, başta terör örgütü Boko Haram olmak üzere teröre karşı iş birliği kararı aldıkları bildirildi.

Devlet Başkanı Buhari'nin sözcüsü Femi Adesina tarafından yapılan açıklamada, "samimi" şekilde gerçekleştiği vurgulanan telefon görüşmesinde iki lider terörizme karşı iş birliği kararı aldı.



Açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Buhari'yi Washington'a davet ettiği belirtildi.



"İki lider terörizme karşı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yolları görüştü" ifadesine yer verilen açıklamada, Donald Trump'ın terörizme karşı Nijerya Devlet Başkanı Buhari'yi desteklediği kaydedildi.