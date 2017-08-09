Boko Haram 31 balıkçıyı öldürdü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Boko Haram örgütü üyeleri, Çad Gölü'nde balıkçılık yapan 31 kişiyi öldürdü.

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti Valisi Kashim Shettima, eyaletin büyük balıkçı köylerinden Baga'da düzenlenen saldırıda 31 balıkçının öldürüldüğünü belirtti.



Shettima, "Görgü tanıklarından bize ulaşan bilgiye göre, Boko Haram üyeleri, Çad Gölü havzasında 31 balıkçıyı öldürdü" dedi.



Borno eyaletinin Boko Haram tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Shettima, "Bu olaylar bize Borno'daki krizin seviyesini gösteriyor. Sözde cihatçılar Çad Gölü havzasında insanlık dışı hareketlerine devam ediyor." dedi.



Görgü şahitlerinden Abdul Jalal, olayın cumartesi günü yaşandığını dile getirdi.



Saldırının, Çad Gölü havzasında 2 yıldır devam eden balıkçılık yasağının kaldırılmasından bir hafta sonra düzenlenmesi dikkat çekti. Yasak, Boko Haram'ın balıkçılara saldırılarını önlemek için alınmıştı.



Nijerya, Nijer, Kamerun ve Çad sınırları ile çevrelenen Çad Gölü havzası Boko Haram tarafından 2009 yılından beri üs olarak kullanılıyor.



Boko Harama yönelik son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip Nijerya'da hala ciddi bir güvenlik sorunu olarak kabul ediliyor.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.