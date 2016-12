Böke: Terörle bir şey dayatamazlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, İstanbul'daki terör saldırısına ve anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, ''Her şeyden önce bu terörü kuvvetle lanetliyoruz. Terörle bir şey dayatmaya çalışan hiçbir gücün Türkiye'ye bunu yaptıramayacağı gerçeğini de bir kez daha vurgulama ihtiyacı duyuyoruz.'' dedi.



Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ''İş'te CHP" projesinin sunumunun yapılacağı "2. Büyük Buluşma" toplantısına katılan Böke, program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Böke, İstanbul'daki terör saldırısının sorulması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:



''Maalesef bir kez daha bir kabusa uyuduk ve daha büyük bir kabusa uyandık. Türkiye canlarını bir kez daha teröre verdi. Hiç hak etmediğimiz bir terör gerçeği, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Her şeyden önce bu terörü kuvvetle lanetliyoruz. Terörle bir şey dayatmaya çalışan hiçbir gücün Türkiye'ye bunu yaptıramayacağı gerçeğini de bir kez daha vurgulama ihtiyacı duyuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, geride bıraktıkları sevenleri ve tüm Türkiye'ye de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Biz CHP olarak Türkiye'nin birliği bütünlüğü ve bu birlik bütünlüğü bütün dünya içinde bir barış mesajı vererek yayma ihtiyacını gidermek için her adımı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz.''



- ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE TEPKİ



Böke, bir gazetecinin ''Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, "teklifin demokrasi teklifi" olmadığını öne sürdü.



Meclise sunulan teklifin padişahlık teklifi olduğunu iddia eden Böke, şunları kaydetti:



"CHP'nin bu teklife karşı görüşü teklif gelmeden önce neyse teklif geldikten sonra da daha da açık bir biçimde ortaya çıktı. CHP, Türkiye'de güçlendirilmiş bir parlamenter bir demokrasinin, Türkiye'nin aydınlığı için bir vazgeçilmez olduğunu dün de söylüyordu bugün de söylemeye devam ediyor. Bu gelmiş olan teklif Türkiye'de demokrasiyi tamamen yerle bir eden, bugün yaşıyor olduğumuz tek adam rejimini hukuka döken bir düzenlemedir. Biz hukuksuz olduğunda da itiraz ettiğimiz bu düzenin hukuka geçmesine asla izin vermeyiz. Başka partilerin nasıl oy kullanacağı konusunda yorum yapmak bize düşmez.



Biz Türkiye diyen, Türkiye'nin birlikteliği diyen, Türkiye'de şiddete son diyen, Türkiye'nin kalkınması, refahı, zenginliği diyen insanlar olarak bizler bu teklife hayır diyeceğimizi teklifi görmeden de söylemiştik. Bundan sonra da hayır vereceğimiz konusunda da bir tereddüt yok. Bu teklife evet diyecek olan herkes de Türkiye'nin refahının önünde kendisi engel olacaktır, Türkiye'nin zenginliğinin önünde kendisi engel olacaktır, Türkiye demokrasisinin önünde kendisi bir engel olacaktır, 330'u bulup bulmayacağı bu prensiplerle değerlendirilmeli diye düşünüyorum.''



Açıklamanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Böke, Lale Karabıyık ve partililerin katılımıyla program gerçekleştirildi.

Kaynak: AA