Boğazlarda bekleyen gemiler 500 milyon dolar bırakacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Türk boğazlarından günde ortalama 125 gemi geçiş yapıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk boğazlarından günde ortalama 125 geminin geçiş yaptığını belirterek, "Demirde bekleme süresinin 48 saatten 168 saate çıkartılmasıyla ülkemize yıllık 500 milyon dolar civarında döviz girdisinin sağlanması öngörülüyor." dedi.



Bakan Arslan, Türk boğazlarından geçen gemilerin yaklaşık yüzde 60'ının yabancı limandan yabancı limana giderken uğraksız geçiş yaptığını, yüzde 40'ının ise yabacı limandan Türk limanına veya Türk limanından yabancı limana sefer yapan gemilerden oluştuğunu söyledi.



Mevzuat gereği 48 saatlik demirde bekleme süresi içinde özellikle uğraksız geçiş yapan gemilerin yakıt, kumanya, yedek parça ve benzeri ihtiyaçları ile arıza onarımı ve personel değişimi gibi zorunlu gereksinimlerini karşıladıklarını dile getiren Arslan, maliyetler nedeniyle hiçbir geminin demir yerinde olması gerekenden daha fazla beklemediğini anlattı.



Demirde bekleme süresinin 48 saatten 168 saate çıkartılmasıyla gemi acente ve sahiplerine operasyonel esneklik sağlandığına işaret eden Arslan, "Bu sayede gemi adamı değişimi, yakıt, kumanya, yedek parça ikmali, ufak çaplı bakım onarım ve benzeri işlemler yabancı ülke limanları yerine ülkemizde yapılmasının önü açılmıştır. Bunun sonucunda da ülkemize yıllık 500 milyon dolar civarında döviz girdisinin sağlanması öngörülüyor." diye konuştu.



"MEVCUT DEMİR SAHALARI İHTİYACA CEVAP VEREBİLECEK"



Türk boğazları bölgesinde uzun süre kalamayan gemilerden Karadeniz’e geçiş yapanların ilk uğrak limanlarında veya Ukrayna ve Romanya limanlarında ihtiyaçlarını giderdiklerini dile getiren Arslan, "Akdeniz'e geçiş yapan gemiler ise Yunanistan’ın Pire Limanı öncelikli olmak üzere diğer limanlarda söz konusu ihtiyaçlarını gideriyorlardı." ifadelerini kullandı.