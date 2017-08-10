Bodrum'da yaz ortasında susuz kalan vatandaşlar tepkili

Yaşadıkları su sorunu nedeniyle tepkilerini dile getiren Bodrum'un Dağbelen Mahallesi sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Dağbelen Mahallesi sakinleri yaz günlerinde yaşadıkları su sorunu nedeniyle tepki gösterdi.



Kuyu ve depoların yetersiz olması yüzünden çoğu zaman evlerindeki musluklardan su akmadığını, tankerlerle getirilen suyun da ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten mahalleliler, belediye yetkililerinden bu soruna çözüm bekliyor.



"SU OLMADIĞI İÇİN YIKANAMIYORUZ"



Dağbelen sakinlerinden Ergün Gergin yaptığı açıklamada, su sıkıntısını köy statüsünden çıkıp mahalle olarak Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlanmalarından bu yana yaşadıklarını söyledi.



Yeni açtıkları kuyunun depremde zarar gördüğünü anlatan Gergin, şöyle konuştu:



"Büyükşehir Belediyesi tankerlerle su getiriyor. Sabahtan akşama kadar sular kapalı oluyor. Akşam saatlerinde su açılıyor, bunun da bir faydası olmuyor. Akşam oluyor, işten geldikten sonra banyoya giriyoruz ama su olmadığı için yıkanamıyoruz. Bu her zaman sıkıntı. Bu durumdan çok mağduruz."



"TAŞIMA SU MAHALLEYE YETMİYOR"



Hüseyin Yıldızhan da taşıma suyun mahalle halkına yeterli gelmediğini ifade etti.



Özellikle üst katlarda yaşayanların hiç içme suyu kullanamadığına değinen Yıldızhan, "Bu sorunu yaz başından bu yana çekiyoruz." dedi.



"SU HERKESE ULAŞMIYOR"



Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenen Yorulmaz, şunları kaydetti:



"Burada önceden sular vardı. Ne zaman Büyükşehir Belediyesine geçildi, ondan sonra suları kapattılar. Taşımayla su geliyor. Yarım saat su geliyor. Çamaşır makinesini açtığımız zaman 'takır takır' sesler geliyor. Çamaşır makinesi susuzluktan gidiyor. 10 kişiye su gidiyorsa 30 kişiye su gitmiyor. Su herkese ulaşmıyor. Araç gidip su alıncaya kadar depoda su bitiyor. Herkes bunu görüyor. Tankerin bir aylık masrafı 14 bin lira. Mazot devlete ait. Bu parayla buraya her ay bir tane kuyu kazılır ama bu yapılmıyor. Bunların yerlerini ben biliyorum ve isterlerse gösteririm."​



"ÇOCUKLAR EVDE SU BEKLİYOR"



Hayvanlarının da susuz kaldığını ifade eden Fevzi Kara ise kamyonetiyle tarlaya su çektiğini aktardı.



Çocuklarının evde su beklediğini söyleyen Kara, "Tuvalette, banyoda su bulamadığımız günler oluyor. Depoya günde iki tanker su geliyor, ondan sonra da gelmiyor. Bu iş nasıl çözülecek bilemiyoruz. Tankerle su taşıyarak çözülecek iş değil. Bu su neden yetmiyor ben anlamadım. Bunlarla neden ilgilenmiyorlar?" diye konuştu.