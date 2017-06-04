Bodrum'da gezi teknesi karaya oturdu

Bodrum ilçesinde, içinde yerli ve yabancı 50 kadar turistin bulunduğu günlük gezi teknesi, Gümbet açıklarında kayalıklara çarparak karaya oturdu. Teknede bulunanlar, başka bir tekneye alınarak kurtarıldı.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan turistleri eğlence merkezine götüren tekne, Gümbet açıklarındaki Haremtan Koyunda kayalıklara çarparak karaya oturdu.



Hareket edemeyen ve batma tehlikesi bulunan teknedeki 50'ye yakın turistin kurtarılması için Bodrum Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istenildi.



Olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra teknedeki yolcuları başka bir tekneye aktardı.



Yaklaşık 45 dakika süren çalışmayla bulundukları tekneden kurtarılan yolcular, Gümbet sahiline getirilerek, burada sağlık kontrolünden geçirildi.



Karaya oturan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.