Bodrum'da çöplük yangını

Çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işçilerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işçilerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.



Yokuşbaşı mevkisindeki katı atık çöp depolama alanında gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı 4 arazöz, orman işçileri ile Bodrum Belediyesi İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 10 itfaiyeci tarafından müdahale edildi.



Ekipler, yangının çöplük alanının yakınındaki makiliğe sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Zaman zaman meydana gelen ufak çaplı patlamalar, ekiplerin kısa süreli panik yaşamasına neden oldu.



Yangın, ekipler tarafından sabah saatlerinde güçlükle söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.



Yangın nedeniyle ilçe merkezi başta olmak üzere birçok mahalleyi duman bulutu kapladı.