Böbrek hastaları bir bir hayatını kaybediyor

Suriye’nin başkenti Şam’ın rejim kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesinde tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle böbrek yetmezliği hastalarının durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Doğu Guta'da hizmet veren Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi, Beşşar Esed rejiminin kuşatması altındaki bölgede, yıl başından bu yana diyaliz tedavisi gören 3'üncü böbrek yetmezliği hastasının da hayatını kaybettiğini duyurdu.



Hastane yaptığı basın açıklamasında, diyaliz bölümünde böbrek yetmezliği tedavisi gören Muhammed Amra’nın hayatı kaybettiğini ve böylece tıbbi malzeme eksikliğinden dolayı hayatını kaybeden hata sayısının üçe yükseldiğini belirtti.



Hastane yetkililerinin sosyal medyada yayınladığı açıklamada, “Gerekli tıbbi malzemelerin girişinin gecikmesi nedeniyle üçüncü böbrek hastası öldü. Doğu Guta'da böbrek yetmezliğinden ölenlerin sayısı üçe yükseldi.” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, hastaların ölüm sebebi “Esed rejiminin, Birleşmiş Milletler yardım konvoyunun bölgeye girişine izin vermemesi ve engellemesi nedeniyle bölgeye bir hafta önce girmesi beklenilen diyaliz malzemelerinin bitmesi” olarak belirtildi.



Hayatını kaybeden Muhammed Amra’dan önce Feyza Ali ve Muhammed Yasin İsimli hastalar da böbrek yetmezliği tedavisi alamadıkları için hayatını kaybetmişti.



ABLUKA ÖLDÜRÜYOR



Duma’da hizmet veren Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi yetkilileri, bölgede kayıtlı 39 diyaliz hastası olduğunu ve diyaliz hastalarının tıbbi malzemelerin gecikmesi nedeniyle tehlike altında olduğunu belirtti.



Güvenlik nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen hastanenin diyaliz bölümü başkanı, “Abluka altında malzemelerin girişi gecikiyor. Dolayısıyla her gecikmede tedavi gören hastalarımızdan birkaçı yaşamını yitiriyor.” diye konuştu.



Acil yardım çağrısında bulunan hastane yetkilisi, "Bütün uluslararası sağlık kuruluşlarına ve yardım kuruluşlarına sesleniyoruz, bir an önce harekete geçmelerini ve bizlere destek olmalarını bekliyoruz.” dedi.



Hastane, şubat ayında yaptığı acil yardım çağrısında diyaliz tedavisi için ellerindeki miktarın tükenmek üzere olduğunu ve en çok bir hafta hizmet verebileceklerini duyurmuş, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarından yardım talep etmişti.



Şam'ın doğusunda yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta bölgesi, aralık 2012’den bu yana kuşatma altında. Rejim ablukası nedeniyle BM ve diğer insani yardım kurumları bölgeye nadiren insani yardım ulaştırabiliyor.