BM: Suriye'de en az 26 kimyasal saldırı yapıldı

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de 2013'ten bu yana yapılan 26 kimyasal silah saldırısının kayıt altına alındığını ve rejiminin bu saldırıların en az 20'sinden sorumlu olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun hazırladığı Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının listesi paylaşıldı.



Listede, Suriye'de 2013'te 5, 2014'te 8, 2016'da 11, 2017'de de 2 olmak üzere toplam 26 kimyasal silah saldırının kayıt altına alındığı bildirildi.



Bu arada BM açıklamasında, listede yer alan kimyasal silah saldırılarının sadece kayıt altına alınabilenler olduğu fakat ülkede daha fazla kimyasal saldırı gerçekleşmiş olma ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.



BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan kimyasal silah saldırısını soruşturma süreci hala devam ettiği için listeye almadı.