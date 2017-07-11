BM: Rakka'da mahsur kalan sivillerin güvenliğinden ciddi endişe duyuyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, hava operasyonlarının sürdüğü Rakka'da mahsur kalan sivillerin güvenliğinden ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rakka'da çatışmaların artması ve hava saldırıları nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiğini, bu saldırılar nedeniyle kentten ayrılmaya çalışan sivillerin seyahatlerinin engellendiğini ifade ederek, "Hava operasyonlarının sürdüğü Rakka'da mahsur kalan sivillerin güvenliğinden ciddi endişe duyuyoruz." dedi.



Dujarric, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin öldürüldüğü yönündeki haberlere ilişkin soru üzerine kendilerinin bunu teyit edebilecek durumda olmadıklarını vurguladı.



SURİYE'NİN YÜZDE 51'İ ŞEBEKE SUYUNA ULAŞAMIYOR



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, son üç gün içinde Suriye'nin Menbiç kentinde su dağıtım şebekesinin onarıldığı ve durumun düzelmeye başladığı belirtildi.



Buna rağmen ülke genelinde su sıkıntısının sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Suriye genelinde halkın yüzde 51'inin şehir şebeke suyuna düzenli erişimi yok." ifadesi kullanıldı.