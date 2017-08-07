BM’nin Kuzey Kore’ye yeni yaptırımları

Bishop, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore’ye karşı yeni yaptırımlar uygulamayı öngören BMGK karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.





Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı, uluslararası barış ve güvenliğe büyük tehdit oluşturan Kuzey Kore'nin yasa dışı ve kışkırtıcı eylemlerine cevap verme gereksinimi konusunda net bir uluslararası birliktelik.’’ dedi.



Avustralya’nın, BMGK kararlarını hızlı şekilde uygulamaya koyacağını kaydeden Bishop, "BMGK kararı, uluslararası barış ve güvenliğe büyük tehdit oluşturan Kuzey Kore'nin yasa dışı ve kışkırtıcı eylemlerine cevap verme gereksinimi konusunda net bir uluslararası birliktelik ve karar.’’ ifadesini kullandı.



KUZEY KORE'YE YAPTIRIM



Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini yeni yaptırımlarla üçte bir oranında azaltmayı hedefleyen BMGK karar tasarısı dün oy birliğiyle kabul edilmişti. BM’nin yeni yaptırım kararı, uluslararası tepkilere rağmen balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'nin ihracat gelirleri arasında önemli yer tutan, kömür, demir, kurşun ve deniz ürünlerinin ihracatının yanı sıra Koreli göçmen işçilerin çalışma iznini yasaklamayı öngörüyor.



AVUSTURALYA, DENEMELERDEN ENDİŞELİ



Kuzey Kore yönetimi, nisan ayında "ABD’nin peşinden körü körüne gitmekle" suçladığı Avustralya'ya nükleer saldırı tehdidinde bulunmuştu.



Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer savaş başlığı fırlatması halinde ülkesinin Washington yönetiminin yanında yer alacağını açıklamıştı.



Dışişleri Bakanı Bishop da Kuzey Kore'nin orta ve uzun menzilli nükleer silahlara sahip olmasının sadece bölge değil, dünya için de tehdit olduğuna dikkati çekmiş ve benzer fikirdeki ülkelerle çalıştıklarını ifade etmişti.