BM'den Kuzey Kore'ye yaptırım

Irak Merkez Bankası, ülkedeki tüm banka ve mali kurumlara Kuzey Kore ile finansal işlem yapılmaması çağrısında bulundu.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çağrının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda yapıldığı belirtildi.



Açıklamada bu çerçevede, gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.



BMGK, aldığı kararlara rağmen nükleer faaliyetlerine ve füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlara ilişkin karar tasarısını cumartesi günü kabul etmişti.



Kuzey Kore 2006 yılından beri uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Ülke, sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.