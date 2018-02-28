BM'nin Afrin açıklamasında dikkat çeken terör detayı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, 'Türk makamları, (Afrin'e) insani erişimi sağlama konusundaki istekliliklerini vurguladılar, ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Lowcock, BM'nin kuşatma altındaki ve erişimin zor olduğu 10 bölgeye insani yardım ulaştırmaya hazır olduğuna ancak BMGK'nın insani ateşkes kararına rağmen erişim izni verilmediğine dikkati çekti.

"BEŞ SAAT İÇİNDE YARDIM KONVOYU GÖNDERMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Lowcock, Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden karara rağmen Doğu Guta'daki insani durumun hiçbir şekilde iyileşmediğini, hiçbir tıbbi tahliyenin gerçekleşmediğini ve sivillerin bölgeden ayrılamadığını belirterek, Rusya'nın Doğu Guta'da ''günde beş saat insani mola'' kararına ilişkin, ''Beş saat içinde insani yardım konvoyu göndermek mümkün değil.'' ifadesini kullandı.

10 GÜNDE EN AZ 580 KİŞİ ÖLDÜ

Ateşkese rağmen daha fazla bombardıman, daha fazla ölüm ve yıkımın, daha fazla açlığın yaşandığını söyleyen Lowcock, 18 Şubat'tan beri Doğu Guta'da 580 kişiden fazla kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

"YPG SİVİLLERİN ÇIKIŞINI ENGELLİYOR, TÜRKİYE AFRİN İÇİN YARDIM KONVOYUNA YEŞİL IŞIK YAKTI"

Afrin'deki gelişmelere de değinen Lowcock, ''yerel yetkililer'' şeklinde tanımladığı terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirterek ''Türk makamları, (Afrin'e) insani erişimi sağlama konusundaki istekliliklerini vurguladılar, Şam'dan yardım konvoylarının geldiğini görmek istiyoruz ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi.'' değerlendirmesinde bulundu.



