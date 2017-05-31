BMGK'ya yeni geçici üyeler seçilecek

Güvenlik Konseyi'nde 2018-2019 yıllarında görev yapacak beş geçici üye için BM Genel Kurulu'nda seçim yapılacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2018-2019 yıllarında görev yapacak beş geçici üye için BM Genel Kurulu'nda 2 Haziran Cuma günü seçim yapılacak.



Kendi gruplarında rakipleri olmadığı için Peru, Kuveyt, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili ve Polonya'nın iki yıllık süre için BMGK'ya seçilmeleri bekleniyor.



Tek aday olsalar bile ülkelerin Konsey'e seçilebilmesi için 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda kullanılan geçerli oyların üçte ikisini alması gerekiyor.



Toplam 15 üyesi olan BM Güvenlik Konseyi'nde ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa daimi üye.



Kalan 10 üye ise BM'nin beş coğrafi grubu arasından iki yıllık süre için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden her yıl beşi yenileniyor.



Halen Konsey üyesi olan Japonya, Mısır, Senegal, Ukrayna ve Uruguay'ın görev süreleri bu yıl sonunda bitecek.



Cuma günü seçilecek beş yeni üye, 1 Ocak 2018'den itibaren Konsey'deki iki yıllık görevine başlayacak.



İTALYA KOLTUĞU HOLLANDA'YA DEVREDECEK



Halen Konsey'de görev yapan İtalya'nın resmi olarak bir yıl daha görev süresi bulunuyor. Ancak İtalya geçen yılki seçimde Batı Avrupa ve Diğerleri grubuna ayrılan iki koltuğa Hollanda ve İsveç ile aday olmuş seçimde İsveç gerekli oyu alarak Konsey'e seçilmişti.



Kalan tek koltuk için tekrarlanan turlarda İtalya ve Hollanda gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayamayınca iki ülke anlaşarak iki yılı kendi aralarında paylaşmıştı.



Bu anlaşma doğrultusunda İtalya'nın 2018 için Konsey'den çekileceğini açıklaması ve buradan boşalacak koltuğa Hollanda'nın seçilmesi bekleniyor.



Böylece bu yılki seçimde toplamda altı ülke seçilmiş olacak ancak diğer beş ülke iki yıllığına seçilirken Hollanda sadece 2018'de Konsey'de bulunacak.