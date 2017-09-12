BMGK'dan Kuzey Kore'ye yeni ekonomik yaptırımlar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını onayladı.

Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını isteyen karar tasarısı BMGK'da oylamaya sunuldu.



Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren tasarı 15 ülkenin lehte oyuyla kabul edildi. Böylece BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9'uncu kararı onaylamış oldu.



YAPTIRIMLAR



Yeni yaptırımlar, Kuzey Kore'ye rafine petrol ve petrol ürünleri ihracatına sınırlama getiriyor. Kuzey Kore'ye petrol satışı ekim ayından itibaren yıl sonuna kadar üç aylık sürede 500 bin varil, 2018 yılında ise 2 milyon varil petrol ile sınırlandırılıyor.



Kararla, Kuzey Kore'nin petrol ithalatının yaklaşık yüzde 30'u engelleniyor. ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore 4 milyon varili ham petrol olmak üzere 8,5 milyon varil petrol ithal ediyor.



BMGK, yeni kararıyla Kuzey Kore'ye doğalgaz satışına da yasak getirdi.



TEKSTİL AMBARGOSU



Kuzey Kore'nin en büyük gelir kaynağı kömür ihracatının ardından 760 milyon doları bulan ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatı da yasaklandı.



Önceki BMGK kararlarıyla, Kuzey Kore'nin ihracatının yüzde 90'ını oluşturan 2,7 milyar dolar değerindeki kömür, tekstil, demir ve deniz ürünleri ihracatı yasaklanmış oldu.

Yurt dışındaki Kuzey Korelilerin çalışma izinleri yenilenmeyecek



Karara göre, yurt dışındaki Kuzey Koreliler çalışma izinlerinin süresi doluncaya kadar çalışabilecek ancak işçilerin çalışma izinleri yenilenmeyecek.



100 bin Kuzey Koreli işçinin ülkeye döviz girişinin sağlanması için Kim Jong-un rejimi tarafından yurt dışına çalışmaya gönderildiği ve bu şekilde her yıl ülkeye 500 milyon dolar girdiği tahmin ediliyor.



Kararda, ABD'nin ilk taslakta yer alan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a seyahat yasağı getirilmesi, yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması, petrol ambargosu ve Kuzey Kore'ye ait açık denizlerdeki gemilerin ülkeler tarafından "askeri güç kullanılarak" durdurulup teftiş edilebilmesi talepleri yer almadı.



Kuzey Kore'ye yönelik "en sert yaptırımlar"



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise BMGK'daki oylamanın ardından yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore'ye karşı şimdiye kadarki en sert önlemleri aldık. Kuzey Kore, nükleer programını durdurmayı kabul ederse geleceğini kurtarır. Bunu kanıtladığı sürece de barış içinde yaşar." dedi.



Çin ve Rusya da Kuzey Kore'nin nükleer programını ve balistik füze denemelerini durdurması karşılığında ABD'nin de Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlarını durdurmasını ve müzakerelerin başlamasını teklif etti.



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya ve Çin'in teklifini hafife almanın büyük bir hata olduğunu düşünüyoruz. Bu teklif BMGK'da masada ve bu konuda ısrarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.