BMGK'da Suriye rejimine yaptırım tasarısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'de kimyasal silah kullanan rejime yaptırım uygulanmasını öngören tasarının BM Güvenlik Konseyi'nde oylanması için çalıştıklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, kapalı oturumda Suriye'de kimyasal silah kullanımından sorumlu taraflara yaptırım uygulanmasını görüştü.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye'de kimyasal silah kullanan rejime yaptırım uygulanmasını öngören tasarının BM Güvenlik Konseyi'nde oylanması için çalışıyoruz." dedi.

"RUSYA, REJİME DAHA NE KADAR BEBEK BAKICILIĞI YAPACAK"



Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan misyonun (JIM) raporunun rejimin kimyasal silah kullandığını ortaya koyduğunu hatırlatan Haley, şöyle devam etti:



"Sonuçlar ortada ve bazıları bundan memnun değil, çok saçma. Rusya, rejime daha ne kadar bebek bakıcılığı yapacak ve bahaneler uyduracak. İnsanlar kimyasal silah saldırıları sonucu boğularak öldü. Bu barbarlıktır. Bu yüzden bu tasarının oylanması gerekiyor."



Fransa'nın BM Daimi Temsicisi Francois Delattre de tasarının en kısa sürede oylanacağını söyledi.

RUSYA VETO EDECEK



Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise BM misyonunun kimyasal silahların kullanımına ilişkin araştırmaları devam ederken bu tasarının oylanmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.



Safronkov, "Rusya tasarıyı veto edecek." dedi.



Bu vetoyla Rusya 2011'den bu yana 7. kez Suriye tasarısını veto etmiş olacak.