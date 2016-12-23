BMGK'da İsrail oylaması

Filistin meselesiyle ilgilenen Arap Bakanlar Komitesinin, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail ile ilgili karar tasarısının oylanmasının ertelenmesi gündemiyle olağanüstü toplandığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin başkanlık ettiği ve Filistin, Ürdün ve Fas'ın Kahire büyükelçileri ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın katıldığı toplantıda Mısır'ın, İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısının oylanmasının ertelenmesi talebinde bulunması değerlendirildi.



Toplantıda, karar tasarısının oylama tarihinin belirlenmesiyle ilgili bir karar alınıp alınmayacağı henüz netleşmedi. Mısır'ın bu talepte bulunma nedeninin toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.



Karar tasarısını önceki gün BMGK'ya taşıyan Mısır, dün de tasarının istişare edilmesi için oylamanın ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Taslak metinde İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurması isteniyordu.

Kaynak: AA