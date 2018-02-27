Suriye'de flaş gelişme! BMGK ve Rusya'ya rağmen...

Suriye Doğu Guta için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan ateşkes kararı, bugün uygulanmaya başlandı ancak gelen bilgilere göre Esed rejimi BMGK ve Rusya'nın ateşkes ilanına karşın Doğu Guta'ya saldırdı.

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın uzun süredir muhaliflere karşı operasyon yürüttüğü Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da beş saat sürecek ateşkes sabah 09.00'da başladı. Ancak, Esed rejimi, BMGK kararı ve Rusya'nın ateşkes ilanına karşın Doğu Guta'ya saldırdı.

Suriye'de başkent Şam kırsalında bulunan Doğu Guta'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bölgede yerel saatle 09.00 ve 14.00 arasında saldırılara ara verilmesi bu sabah uygulamaya başlanmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Guta'da "insani mola" talimatı verdiğini belirterek, "Söz konusu talimat doğrultusunda sivil kayıpların yaşanmaması için yarından itibaren Doğu Guta'da her gün saat 09.00 ila 14.00 arasında insani mola verilecek" demişti.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

Kaynak: Ajanshaber