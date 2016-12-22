BMGK Suriye'ye yardım gönderilmesi kararını bir yıl uzattı

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sınır ötesi yardım gönerilmesine izin veren kararın süresini bir yıl süreyle uzattı

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de insani yardıma muhtaç kişilere rejimin rızası olmaksızın sınır ötesi yardım ulaştırılmasına izin veren kararın süresini oy birliğiyle 10 Ocak 2018'e kadar uzattı.



BMGK, ilk kez 2014'te kabul edilen (2165 sayılı) ve başta Türkiye olmak üzere Suriye'ye komşu ülke sınırlarından bu ülkeye insani yardım ulaştırılmasına izin veren kararın süresini görüştü.



Konsey, oy birliğiyle kabul ettiği kararla sınır ötesi insani yardım ulaştırılmasına onay veren kararın süresini 10 Ocak 2018'e kadar uzattı.



Suriye'ye yardım ulaştırılmasını isteyen daha önceki BMGK kararlarının gereğince uygulanmadığı ve rejimin çalışmaları geciktirdiği vurgulanan metinde, ülke genelinde insan hakları ihlalleri ve sivillere yönelik suçlar hatırlatılarak bu eylemlerin insanlığa karşı suç ve savaş suçu olabileceği ifade edildi.



SURİYE REJİMİNE YAPTIRIM UYGULAMA TASARISI HAZIRLANDI



Öte yandan İngiltere ve Fransa, Suriye'de kimyasal silah kullananların cezalandırılmasını isteyen karar tasarısı hazırladı.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM misyonunun Suriye'de kimyasal silah kullananları tespit ettiğini hatırlattı.



Fransa ile birlikte sorumluların cezalandırılması amacıyla BMGK karar tasarısı hazırladıklarını anlatan Rycroft, tasarıyı Konsey üyeleriyle paylaşacaklarını ve yeni yıldan önce tasarının oylanmasını umut ettiklerini söyledi.



Söz konusu tasarıda kimyasal silah hazırlanması ve kullanılmasında dahli olan rejim komutanları ve bazı kuruluşlara yaptırım uygulanması isteniyor.

Kaynak: AA