BMGK saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak saldırının sorumlularının yargı önüne çıkarılmasının ve tüm BM üyelerinin Türkiye'ye bu konuda destek vermesinin önemini vurguladı.

BMGK'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da gece kulübünde gerçekleştirilen saldırı, barbar ve iğrenç olarak tanımlandı.



Saldırının kınandığı açıklamada, Türk Hükümeti ile kurbanların yakınlarına taziye dilekleri sunuldu.



Terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi olduğu ifade edilen açıklamada, gerekçesi her ne olursa ve her kim tarafından işlenirse işlensin terörizmin meşru görülemeyeceği kaydedildi.



Açıklamada, saldırının failleri, organizatörleri, finansörlerinin yakalanıp yargı önüne çıkarılmasının önemi vurgulanarak, tüm üye ülkelerin, terörle uluslararası hukuk çerçevesinde mücadele etmesi ve Türkiye ile bu konuda iş birliğine gitmesi gerektiği belirtildi.