BMGK Kuzey Kore'yi kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gerçekleştirmesi üzerine acil toplandı.

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin talebi üzerine yapılan kapalı toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin siyasi işler konusundaki yardımcılarından Miroslav Jenca, Konsey üyelerine brifing verdi.



Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan BMGK Başkanı ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko, Konsey üyelerinin oy birliği ile kabul ettiği basın açıklamasını okudu.



Konsey üyelerinin Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasını sert şekilde kınadığını vurgulayan Yelchenko, bu eylemin daha önce alınan BMGK kararlarının ihlali olduğunu belirterek, Konseyin daha ileri tedbirler alabileceğini söyledi.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze denemek suretiyle yine BMGK kararlarını açıkça ihlal ettiğini dile getirerek, BMGK'nın bu ihlale karşı birlik olarak güçlü bir yanıt vermesi gerektiğini belirtti.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise yazılı açıklamasında, Kuzey Kore'ye sözlerle değil eylemlerle gereken yanıtın verilmesi gerektiğini ifade etti.



Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA, geçen pazar günü balistik füze denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de denemeyi kınamıştı.



BMGK, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye bazı yaptırımlar uyguluyor. Konsey, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasını yasaklamıştı.