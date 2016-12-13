BMGK Halep için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Halep'te sivillere yönelik saldırılar üzerine acil toplanma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin Halep kentinde sivillere yönelik saldırılar nedeniyle acil toplanma kararı aldı.



Toplantı talebi, Fransa ve İngiltere'den geldi. Bugün yapılacak toplantıya BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da katılacak ve konseye Halep'teki son gelişmelere ilişkin bilgi verecek.



Öte yandan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halep halkı için trajik bir gün. Savaşın bile kuralları var ama rejim bu kuralların hepsini yıktı." dedi.



Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Halep'te dökülen kanın acilen durdurulması gerektiği çağrısında bulundu.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun dün, Halep'te Suriye rejimi ve müttefiklerinin sivillere yönelik katliama başladıkları haberlerinin alarm verici olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA