BM'den Venezuela'ya demokrasi uyarısı

BM, Venezuela'da 5 aydır devam eden protestolar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerinin soruşturulması çağrısında bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, "Venezuela hükümeti, güvenlik güçlerinin ve şiddete başvuran protestocuların işlediği insan hakları ihlalleri hakkında etkili, hızlı ve bağımsız soruşturma açılmasını garanti altına alması gerekir." dedi.



Venezuela'daki siyasi yapısının demokrasiden diktatörlüğe gittiğine yönelik endişelerin olduğuna yönelik soruya Hüseyin, "Venezuela Devlet Başkanı (Nicolas Maduro) seçilerek başa geldi ama ülkede (demokrasi) hala mevcut ise zar zor ayakta duruyor." uyarısında bulundu.



BM'nin bugün açıkladığı Venezuela raporda, "Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında yaygın bir şekilde insan hakları ihlalleri yaşandı, protestoları durdurmak için muhaliflere baskı yapıldı ve göstericilere korku salındı." ifadeleri yer aldı.



Venezuela'da 1 Nisan'dan bu yana devam eden gösterilerde 124 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 46'sının güvenlik görevlileri, 27'sinin de hükümet yanlısı silahlı güçler tarafından öldürüldüğü, kalanların faillerinin ise meçhul olduğu belirtildi.



Venezuela'da protestoların başladığı 1 Nisan'dan bu yana en az 5 bin 341 kişinin keyfi şekilde gözaltına alındığı ve binden fazlasının hala gözaltında tutulduğu bildirildi.



Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.