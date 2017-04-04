BM Güvenlik Konseyi İdlib için toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacak.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'deki kimyasal silah salldırısının son derece endişe verici olduğunu söyledi.
Haley, BMGK'nin Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacağını bildirdi.