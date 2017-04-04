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04 Nisan 2017 19:00 | Son Güncelleme: 04 Nisan 2017 19:39

BM Güvenlik Konseyi İdlib için toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacak.

BM Güvenlik Konseyi İdlib için toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacak.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'deki kimyasal silah salldırısının son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Haley, BMGK'nin Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacağını bildirdi.

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