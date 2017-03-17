BM Genel Sekreter Yardımcısı Al Meraikhi'den Türkiye'ye övgü

BM Genel Sekreter Yardımcısı Al Meraikhi, "BM'nin insani yardımlar konusunda bir standardı var. Ancak Türkiye'de gördüm ki bu standartların çok çok üzerinde işler yapılıyor. Dünyada artık 'Türkiye Modeli' diye bir gerçek var." dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın makamından yapılan açıklamada, Kaynak'ın BM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Bin Mohammed Al Meraikhi ile bir araya geldiği bildirildi.



Açıklamaya göre, Türkiye'deki temasları çerçevesinde Kahramanmaraş Barınma Merkezi'ni ve bazı ailelerin evlerini ziyaret eden Meraikhi, bu ziyaretlerin ardından Başbakan Yardımcısı Kaynak ile görüştü.



Meraikhi görüşmede yaptığı açıklamada, "BM'nin insani yardımlar konusunda bir standardı var. Ancak Türkiye'de gördüm ki bu standartların çok çok üzerinde işler yapılıyor. Dünyada artık 'Türkiye Modeli' diye bir gerçek var." ifadelerini kullandı.



Kahramanmaraş Barınma Merkezi'nin gördüğü en iyi kamplardan biri olduğunu belirten Meraikhi, "Gördüklerimden çok etkilendim. İnsani yardımda BM'nin bazı standartları var. Şimdi bir de Türkiye standartları oluştu. Artık BM, Türkiye standartlarına ulaşmak zorunda. Bundan sonra gideceğim her yerde 'Türkiye Modelini anlatacağım'." şeklinde konuştu.



Meraikhi ayrıca Körfez Ülkeleri, sivil toplum kuruluşları ve BM nezdinde Türkiye'nin en büyük savunucusu ve destekçisi olacağını kaydetti.

KAYNAK'TAN "DÜNYA GÖÇ ZİRVESİ" DAVETİ



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise görüşmede, Meraikhi'ye Türkiye'nin Suriye krizinin başlamasından bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Kaynak, Meraikhi aracılığıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, 10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya Göç Zirvesi'ne davet etti.



Kaynak-Meraikhi görüşmesinin, açıklamaların ardından yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak devam ettiği bildirildi.