BM'den Türkiye'ye OHAL çağrısı
Birleşmiş Milletler, Türkiye'ye OHAL'e son verme çağrısı yapan 28 sayfalık bir rapor yayımladı.
Birleşmiş Milletler, OHAL uygulamasının sonlandırılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.
Birleşmiş Milletler, OHAL uygulamasının sonlandırılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.
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