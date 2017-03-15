BM'den Türkiye-Hollanda krizi açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Hollanda'nın Türk bakanları engelleyerek neden olduğu skandalın ardından iki ülke arasında artan gerginliğin sakinleşmesini umut ettiklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Hollanda'nın Türk bakanları engelleyerek neden olduğu skandalın ardından iki ülke arasında artan gerginliğin sakinleşmesini umut ettiklerini bildirdi.



BM'den, daha önce Hollanda'da yaşanan diplomatik skandala ilişkin herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtilmişti.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın birifinginde, Hollanda'da yaşanan diplomatik skandalın tekrar sorulması üzerine, "Durumun sakinleşmesini umut ediyoruz." dedi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Ravina Shamdasani ise "Viyana Sözleşmesi, kurumumuzun kapsamı dışında karmaşık bir konu ve sadece insan hakları ile ilgili değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville de Hollanda polisinin, başkonsolosluğun bulunduğu bölgede toplanan ve uygulamayı protesto eden Türk vatandaşlarına şiddet uygulamasından bilgileri olmadığını ileri sürmüştü.



Colville, Hollanda’da ofislerinin bulunmadığını ve Rotterdam’da yaşanan olaylara tam olarak hakim olamadıklarını ifade etmişti.