BM'den Taiz'deki hava saldırısına soruşturma talebi

BM, Yemen'de en az 18 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısının soruşturulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun düzenlediği hava operasyonunda barınakta yaşayan 3 ailenin tüm fertlerinin öldüğünün tespit edildiğini bildirdi.



BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Taiz'de salı günü düzenlenen hava saldırısında hasırdan yapılmış barınaklarda yaşayan 3 ailenin tüm fertlerinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Ölenlerin 10'u çocuk, 2'si kadın 18 kişi olduğu kaydedilen açıklamada, 3 ailenin, daha önceki hava saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve bu barınaklara yerleştiği ifade edildi.



Açıklamada, siviller ve sivil yapılara ayrım gözetmeksizin, orantısız saldırların uluslararası hukuk bağlamında yasak olduğu hatırlatılarak, tüm taraflar ve koalisyon güçlerinden uluslararası yükümlülüklere uyması istendi.



BM, ilgili otoritelere saldırının tarafsız ve kapsamlı biçimde soruşturulması çağrısı da yaptı.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Yemen'de çatışmaların başladığı Mart 2015'ten bu yana resmi rakamlara göre 5 bin 21 sivilin öldüğünü, 8 bin 588'inin yaralandığını duyurmuştu.