BM'den Suriye için finansman çağrısı

BM ve ortakları, Suriyeli sığınmacılar ile sığınmacılara ev sahipliği yapan komşu ülkelere destek amacıyla 4,63 milyar dolarlık yeni finansman çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) kuruşları ve uluslararası sivil toplum örgütleri, Suriyeli sığınmacıların artan ihtiyaçlarını karşılamak ve komşu ülkelerde sığınmacılara ev sahipliği yapan bölge halklarına destek amacıyla 4,63 milyar dolar yeni finansman çağrısında bulundu.



Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de dün BM ve ortaklarının katılımıyla başlayan "Suriyelilere Destek İçin Helsinki Konferansı"nda Suriyeliler ve Suriye krizinden etkilenen komşu ülkelere yönelik desteğin artırılması kararlaştırıldı.



BM ve ev sahibi Finlandiya tarafından yapılan yazılı açıklamada, konferansta hayat kurtarma, koruma ve direnci artırma gibi temel insani önceliklere odaklanıldığı bildirildi.



Açıklamada, BM ve 240'tan fazla ortağının 2017-2018 yılları için "Bölgesel Sığınmacı ve Dirençlilik Planı" başlattığı belirtilerek uluslararası camiaya, Suriye ve komşu ülkelerde bulunan sığınmacılar için 4,63 milyar dolarlık yeni finansman çağrısında bulunuldu.



Plana göre, Suriye içindeki 4,7 milyon ile Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'da bulunan 4,4 milyon sığınmacıya yardım yapılması amaçlanıyor.



Konferansa, BM kuruluşları, uluslararası sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, bölgedeki ülkelerinden üst düzey temsilciler, donör ülkeler, uluslararası finans kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılıyor.