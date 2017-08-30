BM'den Rakka uyarısı

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Dieng, "Rakka'nın geri alınması gibi meşru bir hedefin bedeli ağır sivil kayıplar olmamalı." dedi

Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Adama Dieng, "Rakka'nın geri alınması gibi meşru bir hedefin bedeli ağır sivil kayıplar olmamalı" ifadesini kullandı.



Dieng, yazılı açıklamasında, uluslararası koalisyon güçleri ile terör örgütü PKK/PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) DEAŞ'a yönelik operasyon yaptığı Rakka'da mahsur kalanlar için endişeli olduğunu bildirdi.



Rakka'nın koalisyon güçleri ve SDG tarafından yoğun bombardımana tutulduğuna işaret eden Dieng, DEAŞ'ın da sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını vurguladı.



DEAŞ'ın kontrolündeki bölgede 25 bin civarında sivilin mahsur kaldığına dikkati çeken Dieng, örgütün kaçmaya çalışanları öldürdüğünü, koalisyon güçlerinin ise kaçış rotası olan Fırat nehrindeki botları hedef aldığını belirtti.



Tüm taraflara uluslararası yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Dieng, şunları kaydetti:



"Tüm taraflara uluslararası insan haklarına uymalarını ve sivilleri korumak için mümkün olan tüm önlemleri alma çağrısı yapıyorum. Tüm askeri operasyonlar, hava saldırıları da dahil orantılı ve uluslararası hukuka uygun olmalı. Rakka'nın geri alınması gibi meşru bir hedefin bedeli ağır sivil kayıplar olmamalı."



Dieng, Rakka'daki sivillerin güvenli şekilde tahliyesi için operasyonlara ara verilmesi çağrısında da bulundu.