BM'den Mescid-i Aksa açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Mescid-i Aksa olaylarında geri adım atmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Mescid-i Aksa olaylarında geri adım atmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.



BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in Mescid-i Aksa'daki krizin 14 Temmuz öncesi statüye dönülerek aşılmasından memnuniyet duyduğu ve gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceği bildirildi.



Açıklamada taraflar arasındaki diyaloğun sürmesi ve bu diyaloğun toplumlar arasında güven tesis edecek atmosferin oluşturulmasına katkı sağlamasının umulduğu vurgulandı.



BM Genel Sekreteri Guterres'in ilgili taraflarla temaslarını sürdüreceği ifade edildi.



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.



Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.



İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.



İki haftadır Aksa'nın kapılarında verdikleri özgürlük mücadelesinin sonucunda İsrail'e geri adım attıran Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine bugün ikindi namazı için Harem-i Şerif'e girmişti.